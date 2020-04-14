Путин заявил о необходимости экстраординарных мер против коронавируса
Пик заболеваемости коронавирусом в России пока ещё не пройден, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече глав ЕАЭС, которая проходит в формате видеоконференции.
Российский лидер также отметил необходимость экстраординарных мер, чтобы остановить распространение коронавируса, передаёт ТАСС. Он подчеркнул необходимость сотрудничества всех стран, включая формат ЕАЭС, и пообещал, что России продолжит делиться своим опытом борьбы с распространением Covid-19.
Путин также поддержал идею привлечь ресурсы Евразийского банка развития для помощи странам Евразийского экономического союза в борьбе с пандемией, сообщает РИА Новости.
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