Путин заявил о необходимости экстраординарных мер против коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом в России пока ещё не пройден, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече глав ЕАЭС, которая проходит в формате видеоконференции.

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Российский лидер также отметил необходимость экстраординарных мер, чтобы остановить распространение коронавируса, передаёт ТАСС. Он подчеркнул необходимость сотрудничества всех стран, включая формат ЕАЭС, и пообещал, что России продолжит делиться своим опытом борьбы с распространением Covid-19.

Путин также поддержал идею привлечь ресурсы Евразийского банка развития для помощи странам Евразийского экономического союза в борьбе с пандемией, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: Kremlin.ru
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