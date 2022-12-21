Путин заявил о неизбежности столкновения с враждебными силами на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что столкновения с враждебными силами на Украине были неизбежны, сообщает ТАСС.

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На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ он отметил, что «вопрос был только в том, когда это произойдёт».

Также глава государства подчеркнул, что военные действия - это всегда потери и трагедии.

«Это мы прекрасно понимаем, отдаём в этом отчёт, но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что Запад веками стремился раздробить и «почикать» Россию, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Путин
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