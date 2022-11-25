«Мы все из этого мира уйдём». Путин заявил о неизбежности смерти

Президент России Владимир Путин заявил матерям российских военных, что важнее всего то, как человек прожил жизнь.

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На встрече с матерями мобилизованных и военных глава государства отметил, что каждому уготовано рано или поздно уйти из этого мира, однако при этом стоит задуматься и о других, не менее важных вопросах.

«Важно то, что мы все смертные, и мы когда-нибудь все из этого мира уйдём, это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили», - указал российский лидер.

Ранее Путин выразил соболезнования матерям погибших на спецоперации военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьВладимир Путин
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