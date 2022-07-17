СМИ: иранский банк подписал меморандум со Сбербанком

Иранский коммерческий банк «Банк Мелли Иран» подписал меморандум о намерениях сотрудничества со Сбербанком, сообщает иранский телеканал Press TV.

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Подписи под документами поставили глава «Банк Мелли Иран» Мохаммад Реза Фарзин, который находится с рабочей поездкой в Москве, и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

О содержании меморандума не сообщается. Известно, что он направлен на развитие сотрудничества в банковской и торговой сферах.

Напомним, за счет исламского банкинга Россия надеется привлекать инвестиции с Ближнего Востока, где много богатых людей. заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск – менеджеров Александр Разуваев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/
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