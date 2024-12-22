Путин заявил о глубоком погружении в тему разработки «Орешника»
Президент Владимир Путин заявил, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки гиперзвуковой системы «Орешник». Об этом политик рассказал в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого размещен в Telegram-канале журналиста.
Российский лидер подчеркнул, что это является частью его работы.
До этого Владимир Путин пригрозил «многократно большими разрушениями» за атаку ВСУ на Казань, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН заявил, что, когда серийные «Орешники» будут готовы, Россия будет отвечать «на каждую наглую выходку ВСУ».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru