Путин заявил о глубоком погружении в тему разработки «Орешника»

Президент Владимир Путин заявил, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки гиперзвуковой системы «Орешник». Об этом политик рассказал в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого размещен в Telegram-канале журналиста.

Путин: РФ прошла период, когда прежние политики пошли на разрушение государства

Российский лидер подчеркнул, что это является частью его работы.

До этого Владимир Путин пригрозил «многократно большими разрушениями» за атаку ВСУ на Казань, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН заявил, что, когда серийные «Орешники» будут готовы, Россия будет отвечать «на каждую наглую выходку ВСУ».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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