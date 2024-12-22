Путин: РФ прошла период, когда прежние политики пошли на разрушение государства

В новейшей истории Россия прошла период, когда прежнее поколение политиков пошло на разрушение государства для присоединения к так называемому цивилизованному миру, но Западу только это и нужно было. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил президент Владимир Путин.

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Глава государства напомнил, что, когда потенциал РФ сократился, она ослабла, ее стали «добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером».

В связи с этим президент подчеркнул, что если Москва будет строить отношения с Западом, то будет делать это только на основе интересов российского государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что все защитники России, в том числе бывшие сотрудники ЧВК, должны быть уравнены в выплатах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
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