Путин: РФ прошла период, когда прежние политики пошли на разрушение государства
В новейшей истории Россия прошла период, когда прежнее поколение политиков пошло на разрушение государства для присоединения к так называемому цивилизованному миру, но Западу только это и нужно было. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил президент Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что, когда потенциал РФ сократился, она ослабла, ее стали «добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером».
В связи с этим президент подчеркнул, что если Москва будет строить отношения с Западом, то будет делать это только на основе интересов российского государства.
Ранее Владимир Путин заявил, что все защитники России, в том числе бывшие сотрудники ЧВК, должны быть уравнены в выплатах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru