Путин: РФ прошла период, когда прежние политики пошли на разрушение государства

Глава государства напомнил, что, когда потенциал РФ сократился, она ослабла, ее стали «добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером».

В связи с этим президент подчеркнул, что если Москва будет строить отношения с Западом, то будет делать это только на основе интересов российского государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что все защитники России, в том числе бывшие сотрудники ЧВК, должны быть уравнены в выплатах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».