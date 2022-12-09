Путин заявил о глобальных угрозах и сдвигах в развитии многополярного мира
Новые угрозы появляются в мире, также происходят сдвиги в развитии многополярного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств ШОС и СНГ.
Как отметил российский лидер, совместная работа в рамках объединений позволяет «на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга успешно решать самый широкий круг вопросов», прежде всего связанных с защитой от внешних угроз и обеспечением стабильности в мире и регионе.
По словам Путина, это особенно важно на фоне появления новых острых вызовов и мощных геополитических сдвигов.
«На наших глазах рождаются контуры по-настоящему многополярного миропорядка: в Азии, Африке, Латинской Америке формируются новые центры развития, которые всё активнее отстаивают свои национальные интересы, защищают свой суверенитет, право на собственный путь развития. Противостоять этим объективным процессам истории просто невозможно», — цитирует президента РИА Новости.
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