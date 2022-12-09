Путин: Запад использует украинцев как пушечное мясо и таран против России
Запад пытается любыми средствами сохранить свое доминирование, сегодня мир видит тяжелые последствия подобных действий на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к главам оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.
«На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», — цитирует российского лидера РИА Новости.
Путин подчеркнул, что США сделали ставку на агрессивное расширение НАТО и фактически разрушили архитектуру стратегической стабильности. Российский президент указал, что для сдерживания альтернативных моделей развития Запад использует незаконные санкции, технологии «цветных революций», а также разжигает военные конфликты.
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