Путин: Запад использует украинцев как пушечное мясо и таран против России

«На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Путин подчеркнул, что США сделали ставку на агрессивное расширение НАТО и фактически разрушили архитектуру стратегической стабильности. Российский президент указал, что для сдерживания альтернативных моделей развития Запад использует незаконные санкции, технологии «цветных революций», а также разжигает военные конфликты.

