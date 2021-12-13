На Украине озвучили условие капитуляции Киева перед Москвой
Украинское правительство капитулирует перед Москвой, если российская армия дойдёт до Киева. Такое мнение высказал экс-заместитель командующего Силами специальных операций Украины, генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Украина 24».
Кривонос отметил, что колонна Вооружённых сил России маршем может преодолеть расстояние от города Сумы до Киева за шесть часов, если украинские военные не окажут должного сопротивления. Он также подчеркнул, что главной задачей России будет запугать Украину.
В тот же время генерал в отставке заявил, что сейчас на российско-украинских границах собираются силы, которые помогут России расширить наступление.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Европа специально милитаризирует Украину для того, чтобы провоцировать Россию.
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