Путин заявил Макрону об общей озабоченности безопасностью в Европе
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Франции Эмманюэлем Макроном заявил об общей для Москвы и Парижа озабоченности ситуацией с безопасностью в Европе. В свою очередь президент Пятой республики назвал «очень важным» вопрос Украины и заявил о необходимости обсудить его на переговорах в Кремле.
По оценке Макрона, эта встреча может ознаменовать начало деэскалации обстановки. Он выразил надежду, что можно будет найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы.
Владимир Путин поблагодарил президента Франции за активное участие в решении вопросов европейской безопасности. По оценке российского лидера, Париж предпринимают серьёзные усилия для разрешения кризиса в этой сфере на серьезную историческую перспективу.
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