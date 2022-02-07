Путин заявил Макрону об общей озабоченности безопасностью в Европе

По оценке Макрона, эта встреча может ознаменовать начало деэскалации обстановки. Он выразил надежду, что можно будет найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы.

Владимир Путин поблагодарил президента Франции за активное участие в решении вопросов европейской безопасности. По оценке российского лидера, Париж предпринимают серьёзные усилия для разрешения кризиса в этой сфере на серьезную историческую перспективу.

