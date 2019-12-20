Путин заявил Лукашенко о невыполнении Союзного договора

20 декабря 201914:37

Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявил, что Москва и Минск за 20 лет с даты заключения договора о Союзном государстве не выполнили многие его положения. На это российский лидер обратил внимание своего белорусского коллеги Александра Лукашенко в ходе встречи в Минске.

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Путин напомнил, что 20-летие договора о Союзе исполнилось 8 декабря. Несмотря на невыполнение целого ряда пунктов, президент РФ назвал результаты работы в рамках этого документа значительными.

Лукашенко выразил полное согласие с такой оценкой передает РИА ФАН.

Главным достижением президент Белоруссии считает то, что две страны, не смотря на развал СССР, так или иначе остались вместе.

Ранее белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН заявил, что Минск хочет союзных и одновременно равноправных отношений с Москвой. При этом опросы показывают, что белорусское общество воспринимает сотрудничество с Россией как союз двух суверенных дружественных стран.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
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