Путин заявил Лукашенко о невыполнении Союзного договора

Путин напомнил, что 20-летие договора о Союзе исполнилось 8 декабря. Несмотря на невыполнение целого ряда пунктов, президент РФ назвал результаты работы в рамках этого документа значительными.

Лукашенко выразил полное согласие с такой оценкой передает РИА ФАН.

Главным достижением президент Белоруссии считает то, что две страны, не смотря на развал СССР, так или иначе остались вместе.

Ранее белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН заявил, что Минск хочет союзных и одновременно равноправных отношений с Москвой. При этом опросы показывают, что белорусское общество воспринимает сотрудничество с Россией как союз двух суверенных дружественных стран.

