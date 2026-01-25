СМИ: ЕС вероятно изменит курс в отношении Украины из-за скандала с Зеленским
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попала под критику из-за личного покровительства коррупционного скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Berliner Zeitung.
По данным издания, пока Европейский союз готовит новый многомиллиардный пакет помощи Киеву, на Урсулу фон дер Ляйен усиливается политическое давление из-за коррупционного скандала, который затрагивает ближайшее окружение украинского лидера. Основной претензией к главе ЕС стало личное выгораживание Зеленского и чрезмерно снисходительное отношение к правительству этой страны.
Европейский политик воздерживается от того, чтобы привлечь президента к ответственности, особенно учитывая суммы денег, фигурировавшие в деле. Это происходит на фоне того, что Евросоюз расширяет свою финансовую поддержку Украине до 90 миллиардов евро. В настоящее время возникает вопрос, сможет ли ЕС политически поддерживать нынешний курс в отношении Киева.
Прошедший экономический форум в Давосе обозначил изменение мирового порядка и зафиксировал окончательный крах Запада на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
