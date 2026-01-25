СМИ: Невеста Кулебы открыла секс-шоп в отеле в Кракове

Невеста экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Светлана Павелецкая, открыла второй секс-шоп, сообщает РИА Новости.

Экс-депутат Рады: Зеленский может пойти на убийство Кулебы

На этот раз выбор пал на польский Краков. Магазин называется N'JOY. Он находится на первом этаже апарт-отеля. При этом в Киеве у Павелецкой есть секс-шоп с таким же названием.

Ранее Павелецкая предложила украинцам греться секс-игрушками в условиях отключения отопления и электроснабжения.

До этого Кулебу сняли с выпившей супругой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

