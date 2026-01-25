СМИ: США планируют укрепить доверие между РФ и Европой путем деэскалации
Американские власти рассчитывают добиться укрепления доверия между Россией и Европой, сообщает Politico.
По данным газеты, сделать это планируется посредством деэскалации. Как заявил анонимный представитель администрации президента США Дональда Трампа, в настоящее время не слишком много доверия между Европой и Россией. Вашингтон хочет создать основу для запуска новой парадигмы, которая позволит начать выстраивать доверие путем демонстрации истинной деэскалации.
Издание отмечает, что значительное внимание на прошедших в Абу-Даби консультациях представителей России, США и Украины было уделено вопросам экономики, а также контроля над Запорожской АЭС. Отмечается, что Москва и Киев начинают понимать, что они получат от мира, например, план процветания Украины, возможности для бизнес-сделок России с США.
Ранее стало известно, что на переговорах в какой-то момент стороны переговоров «выглядели почти как друзья». В конце второго дня консультаций участники делегаций сели вместе за совместным обедом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
