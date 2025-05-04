Суд пересмотрит взыскание 1,6 млн с жены экс-солиста «Иванушки International»

С соответствующим иском в Мосгорсуд обратился друг исполнителя Роман Радов, который стал собственником недвижимости Яковлева в 2018 году.

Ранее Александра Куцевол подавала иск к Радову с требованием взыскать с него 300 тысяч рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг за период ее проживания в его квартире. В ответ друг покойного исполнителя предъявил встречный иск, утверждая, что Куцевол проживала в квартире незаконно с 2020 по 2021 год, и потребовал взыскать с нее 1,6 миллиона рублей в качестве неосновательного обогащения.

Сначала суд частично удовлетворил оба требования: Куцевол присудили выплату 182 тысяч рублей, однако с нее также взыскали 1,6 млн рублей и дополнительно 206 тысяч рублей процентов. Позднее решение было отменено Вторым кассационным судом, который указал на допущенные нарушения судебной процедуры.

Олег Яковлев был солистом группы «Иванушки International» с 1998 по 2013 год. Певец скончался в 2017 году.

Ранее московский мировой суд взыскал с актера Игоря Верника задолженность по оплате коммунальных платежей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

