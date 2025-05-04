СМИ: Трое рабочих погибли при обвале грунта в Геленджике

Трое рабочих погибли при обвале грунта на стройплощадке в Геленджике. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

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По информации агентства, тела рабочих обнаружили под завалами, образовавшимися на строительной площадке в результате обвала грунта. Еще один пострадавший был госпитализирован с переломами.

Как сообщили в МИД Кыргызской Республики, все пострадавшие являются гражданами Киргизии.

Инцидент произошел 3 мая на улице Портовой. В результате схода грунта и скальных пород трое рабочих оказались погребены под обломками, сообщает НСН.

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ФОТО: Администрация города Геленджик
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