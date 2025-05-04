Леди Гага собрала более 2 миллионов зрителей в Рио-де-Жанейро

Более двух миллионов человек стали участниками грандиозного бесплатного концерта Леди Гаги, который состоялся в Бразилии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Участницы Spice Girls планирует воссоединиться в 2026 году

Леди Гага выступила на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, организовав одно из самых масштабных шоу за всю свою карьеру.

Согласно оценкам администрации города, проведение мероприятия, значительная доля расходов на которое была обеспечена частными инвесторами, окажет существенное влияние на экономику Рио-де-Жанейро. Прогнозируемый объем вложений в местную экономику превышает 100 миллионов долларов.

Для обеспечения безопасности на мероприятии были задействованы более пяти тысяч сотрудников полиции, а также применены современные технические средства — включая дроны для видеонаблюдения с воздуха, стационарные камеры и системы биометрической идентификации.

Год назад на пляж Капокабана на бесплатный концерт Мадонны пришли 1,6 миллиона человек, напоминает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:КонцертЛеди ГагаРио-де-ЖанейроБразилия

Горячие новости

Все новости

партнеры