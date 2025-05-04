Леди Гага собрала более 2 миллионов зрителей в Рио-де-Жанейро

Леди Гага выступила на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, организовав одно из самых масштабных шоу за всю свою карьеру.

Согласно оценкам администрации города, проведение мероприятия, значительная доля расходов на которое была обеспечена частными инвесторами, окажет существенное влияние на экономику Рио-де-Жанейро. Прогнозируемый объем вложений в местную экономику превышает 100 миллионов долларов.

Для обеспечения безопасности на мероприятии были задействованы более пяти тысяч сотрудников полиции, а также применены современные технические средства — включая дроны для видеонаблюдения с воздуха, стационарные камеры и системы биометрической идентификации.

Год назад на пляж Капокабана на бесплатный концерт Мадонны пришли 1,6 миллиона человек, напоминает НСН.

