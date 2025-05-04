СМИ: Самолёт авиакомпании «Азимут» сбил зайца в аэропорту Сочи

Самолет авиакомпании «Азимут» сбил зайца в сочинском аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Самолет рейса Москва — Денпасар сел в «Шереметьево» из-за неисправности двигателя

Согласно информации Shot, самолет Superjet-100, выполнявший рейс из Тель-Авива (Израиль), столкнулся с зайцем, внезапно выбежавшим на взлетно-посадочную полосу сразу после касания земли авиалайнером. После инцидента воздушное судно было направлено к месту стоянки. Информации о повреждениях самолета на данный момент не поступало.

В начале апреля самолет рейса Москва — Денпасар сел в «Шереметьево» из-за неисправности двигателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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