СМИ: Самолёт авиакомпании «Азимут» сбил зайца в аэропорту Сочи

Согласно информации Shot, самолет Superjet-100, выполнявший рейс из Тель-Авива (Израиль), столкнулся с зайцем, внезапно выбежавшим на взлетно-посадочную полосу сразу после касания земли авиалайнером. После инцидента воздушное судно было направлено к месту стоянки. Информации о повреждениях самолета на данный момент не поступало.

В начале апреля самолет рейса Москва — Денпасар сел в «Шереметьево» из-за неисправности двигателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

