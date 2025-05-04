Умерла актриса Алефтина Евдокимова
Актриса Государственного академического Малого театра народная артистка РСФСР Алефтина Евдокимова ушла из жизни 4 мая в возрасте 85-и лет. Об этом сообщается на официальном сайте театра.
«Малый театр постигло страшное горе - 4 мая на 86-м году жизни скончалась актриса Малого театра Алефтина Николаевна Евдокимова», - сообщили в театре.
Причина ухода из жизни Алефтины Евдокимовой пока не раскрывается. Коллектив Малого театра выразили глубокие соболезнования родным и близким актрисы.
Алефтина Евдокимова родилась 6 октября 1939 года в городке Основа Харьковской области. В детстве проживала с матерью на Дальнем Востоке и на Кубани. В подростковом возрасте организовала драмкружок в своей краснодарской школе. После окончания актерского факультета Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова (ВГИК) в 1963 году она вошла в труппу Малого театра. Кроме этого, в течение шести лет параллельно работала в театре «Сфера». За годы сценической деятельности Евдокимова исполнила свыше 60 ролей, а также снялась в порядка 40 российских фильмах. В 1977-м ей присвоили звание Заслуженной артистки РСФСР, а в 1992-м – народной.
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