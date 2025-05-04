Путин заявил, что выбор его преемника будет за россиянами
Президент России Владимир Путин сообщил, что постоянно размышляет о преемнике, но решать, кто возглавит Россию, будет народ. Об этом Путин рассказал в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
«Я всегда об этом думаю. Но все-таки, в конечном счете, выбор за людьми, за российским народом», - сказал Путин.
Путин отметил, что регулярно изучает и оценивает потенциал всех возможных претендентов на пост президента.
Он подчеркнул, что в России должно появиться несколько политиков, которые смогут завоевать доверие общества, чтобы у людей был выбор.
Ранее Путин рассказал, что занимается спортом по полтора часа в день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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