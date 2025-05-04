Путин заявил, что выбор его преемника будет за россиянами

«Я всегда об этом думаю. Но все-таки, в конечном счете, выбор за людьми, за российским народом», - сказал Путин.

Путин отметил, что регулярно изучает и оценивает потенциал всех возможных претендентов на пост президента.

Он подчеркнул, что в России должно появиться несколько политиков, которые смогут завоевать доверие общества, чтобы у людей был выбор.

Ранее Путин рассказал, что занимается спортом по полтора часа в день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».