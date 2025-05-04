Боксер Сауль Альварес вернул звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в 12-раундовом поединке Альварес выиграл у кубинца Уильяма Скалла единогласным решением судей. Альварес успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также отобрал у Скалла пояс Международной боксерской федерации (IBF).

В прошлом году Альварес потерял звание абсолютного чемпиона мира после того, как IBF лишила его пояса из-за отказа провести обязательную защиту титула против Скалла.

Звание абсолютного чемпиона мира Альварес завоевал в 2021 году и успел защитить его трижды. На данный момент в его профессиональном послужном списке — 63 победы (из них 39 — нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи. На счету кубинца Скалла теперь 21 победа и 1 неудача, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

