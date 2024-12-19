Путин заявил, что в замедлении YouTube виноват Google, а не Россия

В замедлении YouTube в России виноват Google, так как он после начала спецоперации перестал финансировать свои «дочки», которые обслуживали качественную работу YouTube. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Путин подчеркнул, что здесь вопросов больше на стороне YouTube, чем на стороне России.