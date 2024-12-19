Путин заявил, что в замедлении YouTube виноват Google, а не Россия
В замедлении YouTube в России виноват Google, так как он после начала спецоперации перестал финансировать свои «дочки», которые обслуживали качественную работу YouTube. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин подчеркнул, что здесь вопросов больше на стороне YouTube, чем на стороне России.
«Google же является хозяином YouTube, и когда он создавал свою сеть, создал и соответствующие «дочки» в РФ, юрлица, сервисы, которые надо обслуживать. Создав их, он работал с ними, а после того, как Запад начал вводить санкции, Google сократил финансирование», - отметил Путин.
Таким образом Google сам создал для себя определенные проблемы, пояснил президент.
Также лидер РФ отметил, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы и избегать какого-либо жульничества и пропаганды в Сети.
«Например, человек начинает искать в поисковике какую-то тему, а там вместо культуры и музыки вылезают какие-то вещи, которые ни к культуре, ни к музыке отношения не имеют, а являются пропагандой какой-либо политической платформы», - отметил президент.
Ранее Путин в ходе прямой линии заявил, что мошенники выманили у россиян более 250 миллиардов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru