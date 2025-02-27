Песков: территории Донбасса и Новороссии стали неотъемлемой частью России

Набиуллина назвала колебания курса рубля временным явлением

Новые выбросы мазута зафиксированы на трёх участках побережья Анапы

Повышение тарифов ЖКХ в этом году произойдет не больше чем на 20%

Лауреата премии «Оскар» Джина Хэкмена и его жену нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе

Депутат Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей