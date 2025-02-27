Песков: территории Донбасса и Новороссии стали неотъемлемой частью России
27 февраля 202512:57
Торги территориями, которые стали субъектами РФ, в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине не приемлемы, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По его словам, они стали неотъемлемой частью нашей страны.
«Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт», - подчеркнул Песков.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут стремиться вернуть Украине как можно больше территорий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru