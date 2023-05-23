Путин заявил, что Украина появилась после создания УССР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что до создания Украинской ССР «никакой Украины не было в истории человечества».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИсторияСССРУкраинаВладимир Путин

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