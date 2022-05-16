Путин заявил, что только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне
Президент России Владимир Путин заявил, что экстремизм есть во всех странах, сообщает РИА Новости.
Выступая на саммите ОДКБ в Москве он отметил, что только на Украине «нацисты героизируются на государственном уровне».
«Нигде. И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с неонацистской символикой. Это не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит», - заключил российский лидер.
Ранее генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские нацисты совместно с сотрудниками СБУ проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, сообщает «Свободная пресса».
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