Путин заявил, что только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне

Выступая на саммите ОДКБ в Москве он отметил, что только на Украине «нацисты героизируются на государственном уровне».

«Нигде. И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с неонацистской символикой. Это не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит», - заключил российский лидер.

Ранее генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские нацисты совместно с сотрудниками СБУ проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, сообщает «Свободная пресса».