Путин заявил, что только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне

Президент России Владимир Путин заявил, что экстремизм есть во всех странах, сообщает РИА Новости.

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Выступая на саммите ОДКБ в Москве он отметил, что только на Украине «нацисты героизируются на государственном уровне».

«Нигде. И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с неонацистской символикой. Это не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит», - заключил российский лидер.

Ранее генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские нацисты совместно с сотрудниками СБУ проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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