Путин заявил, что стамбульские договоренности с Украиной «остаются на столе»
Стамбульские договоренности Москвы и Киева, достигнутые в марте 2022 года, никуда не делись. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи в формате «ШОС+» он указал, что документ был парафирован руководителем переговорной делегации Украины, и, «судя по всему, вполне устраивал» Киев.
«Эти договоренности, остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», - заключил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от дальнейших переговоров с Россией в Стамбуле объясняется прямым давлением со стороны Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru