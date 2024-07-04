Путин заявил, что стамбульские договоренности с Украиной «остаются на столе»

Стамбульские договоренности Москвы и Киева, достигнутые в марте 2022 года, никуда не делись. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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В ходе встречи в формате «ШОС+» он указал, что документ был парафирован руководителем переговорной делегации Украины, и, «судя по всему, вполне устраивал» Киев.

«Эти договоренности, остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», - заключил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от дальнейших переговоров с Россией в Стамбуле объясняется прямым давлением со стороны Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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