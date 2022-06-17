Путин заявил, что США объявили себя «посланниками Господа» на Земле

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) российский лидер отметил, что после провозглашения победы в Холодной войне, Вашингтон объявил свои интересы священными.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время игра идёт в одни ворота, а в таких условиях мир неустойчив.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на ПМЭФ перенесли на час из-за DDoS-атак.

