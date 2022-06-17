Путин заявил, что США объявили себя «посланниками Господа» на Земле
Президент России Владимир Путин заявил, что США объявили себя «посланниками Господа» на Земле.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) российский лидер отметил, что после провозглашения победы в Холодной войне, Вашингтон объявил свои интересы священными.
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время игра идёт в одни ворота, а в таких условиях мир неустойчив.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на ПМЭФ перенесли на час из-за DDoS-атак.
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