Путин заявил, что ситуация на фронте будет определять жизнь страны на годы вперед

Глава государства уточнил, что происходящее там «будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум». Подробностей Путин не привел.

Накануне в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия зовёт!» Путин сказал, что западные страны желали «нанести России стратегическое поражение», но «потерпели крах, поражение». Он также обвинил «некоторые страны», которые нарушили производственные и логистические цепочки, в ненадежности. Российский глава также сказал, что Россия начала разворот на Восток не сейчас, а еще в начале 2000-х.



