Путин заявил, что ситуация на фронте будет определять жизнь страны на годы вперед
Происходящее на линии соприкосновения на Украине определит жизнь России на годы вперед. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг, 5 декабря.
Глава государства уточнил, что происходящее там «будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум». Подробностей Путин не привел.
Накануне в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия зовёт!» Путин сказал, что западные страны желали «нанести России стратегическое поражение», но «потерпели крах, поражение». Он также обвинил «некоторые страны», которые нарушили производственные и логистические цепочки, в ненадежности. Российский глава также сказал, что Россия начала разворот на Восток не сейчас, а еще в начале 2000-х.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru