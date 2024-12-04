Экс-министр экономики Нечаев допустил, что торможение инфляции будет долгим

Центробанк допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, запланированном на 20 декабря, однако решение еще не предопределено. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!». Она также добавила, что «тормозной путь» до цели по инфляции в 4% займет весь 2025 год и часть 2026 года. Однако Нечаев заявил, что одного повышения ключевой ставки для подобного торможения недостаточно.

«Когда одной рукой делаете деньги дороже, другой рукой их активно раздаете из бюджета, то тормозящее действие цены денег в виде ключевой ставки оказывается сильно ослабленным. Министр финансов РФ Антон Силуанов три месяца назад обещал, что в следующем году не будет такого бурного роста бюджетных расходов, как в текущем. Однако теперь Госдума утвердила бюджет, в котором рост расходов составил 9%, что немало. Если аналогичная бюджетная политика сохранится, думаю, торможение инфляции будет долгим. Это оценочный вопрос, что лучше – экономический рост при высокой инфляции, или стагнация при более низкой инфляции. Центробанк пытается идти по второму пути, но жизнь нас пока ведет по первому», - сказал он.

В конце октября Центробанк повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21% годовых.

Прогноз регулятора допускал, что годовая инфляция в 2024 году составит 8-8,5%. Однако, по данным Росстата, на 25 ноября инфляция в годовом выражении достигла 8,78%, напоминает «Радиоточка НСН».

