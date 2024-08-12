ВСУ потеряли на курском направлении до 1 610 военных и 32 танка

Также были уничтожены 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

По данным ведомства, в течение суток подразделения российской армии отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах Мартыновки, Борки, и Коренево Курской области.

Кроме того, была пресечена попытка прорыва мобильных групп украинской армии на бронетехнике вглубь России в районе Каучук. Уничтожены танк, 8 БМП Bradley, 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что были пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах населённых пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь в Курской области, сообщает RT.

