ВСУ потеряли на курском направлении до 1 610 военных и 32 танка
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боевых действий на курском направлении потеряли до 1 610 военных, а также 32 танка и 23 бронетранспортера. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также были уничтожены 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.
По данным ведомства, в течение суток подразделения российской армии отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах Мартыновки, Борки, и Коренево Курской области.
Кроме того, была пресечена попытка прорыва мобильных групп украинской армии на бронетехнике вглубь России в районе Каучук. Уничтожены танк, 8 БМП Bradley, 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что были пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах населённых пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь в Курской области, сообщает RT.
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