Россиянам рассказали о болезнях, на которые указывают холодные руки

В частности, чаще всего речь может идти о нарушении сосудистого тонуса, которое сопровождают такие симптомы, как «мраморная» кожа и потливость ладоней.

Также холодные руки могут быть следствием железодефицитной анемии, то есть нехватки железа, что приводит к нарушению питания тканей. Кроме того, это может быть гипотиреоз - дефицит гормонов щитовидной железы, снижающий выработку тепла организмом.

Кроме того, врач указал на вероятность наличия болезни Рейно, при которой сосуды пальцев реагируют на холод или стресс сильным спазмом, онемением и болью. Не исключено, что холодные руки - это следствие курения и злоупотребления кофеином, которые вызывают стойкий спазм периферических сосудов.

