Россиянам рассказали о болезнях, на которые указывают холодные руки
Холодные руки могут свидетельствовать о наличии у человека серьёзных отклонений здоровья. Об этом сайту aif.ru заявил кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Егор Новиков.
В частности, чаще всего речь может идти о нарушении сосудистого тонуса, которое сопровождают такие симптомы, как «мраморная» кожа и потливость ладоней.
Также холодные руки могут быть следствием железодефицитной анемии, то есть нехватки железа, что приводит к нарушению питания тканей. Кроме того, это может быть гипотиреоз - дефицит гормонов щитовидной железы, снижающий выработку тепла организмом.
Кроме того, врач указал на вероятность наличия болезни Рейно, при которой сосуды пальцев реагируют на холод или стресс сильным спазмом, онемением и болью. Не исключено, что холодные руки - это следствие курения и злоупотребления кофеином, которые вызывают стойкий спазм периферических сосудов.
Ранее невролог-нейроортопед Евгений Федулов заявил, что постоянное чувство переутомления, не связанное с физической нагрузкой, которое не проходит после длительного отдыха, может быть признаком онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
