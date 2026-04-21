Юрист Трунов объяснил, почему историк Соколов останется в колонии

Резонансное убийство не позволит историку провести остаток срока за пределами тюрьмы, заявил НСН Игорь Трунов.

Доцент совершил преступление с особой жестокостью и сразу же после истечения половины наказания попытался освободиться, поэтому шансов на успех у него не было, рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН.

Историк Олег Соколов, убивший и расчленивший свою аспирантку в Санкт-Петербурге, обратился в суд с просьбой заменить остаток срока в колонии на принудительные работы. В 2020 году его приговорили к 12,5 годам тюремного заключения за жестокое убийство 24-летней Анастасии Ещенко. Ходатайство поступило во Фрунзенский районный суд 6 апреля. Трунов объяснил, почему Соколов имел на это право.

Суд не признал аффект у Соколова при убийстве аспирантки
«Просить он мог, так как провел больше половины срока в заключении. Здесь есть нюансы — по закону общественные работы не назначаются лицам старше пенсионного возраста (Соколову 69 лет — примечание НСН.). Однако Конституционный суд допускает такую возможность, если человек готов физически и хочет трудиться. По его решению, нельзя отказывать только лишь по причине возраста, если нет других причин для отказа. Здесь решение останется за конкретным судом. С одной стороны, если здоров и можешь работать, то выпустят. А если нездоров и не можешь работать, то какие принудительные работы для пенсионеров?», — указал он.

Юрист добавил, что положительного решения ждать не стоило.

«При решении вопроса о замене тюремного заключения, суд, как правило, проверяет наличие взысканий, поощрений, отношения к труду, возмещение вреда потерпевшим полностью или частично, данные о личности и состоянии здоровья. Может сыграть факт того, что преступление было резонансное, если брать фактуру, то даже диковатое. Складывая все основания закона и способ совершения убийства, а также тяжесть его совершения, вытанцовывается очень слабая перспектива, что ему удастся добиться. Особенно потому, что из 12 лет он сидел ровно шесть и никак не больше. Как только появилась небольшая дырочка — сразу туда побежал. Есть огромные сомнения, что суд удовлетворит это ходатайство», — отметил он.

Заявление историка не было принято. Об этом сообщила «Фонтанка» с ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Ранее Трунов назвал НСН два условия для смягчения приговора экс-мужу блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина).

ФОТО: РИА Новости
