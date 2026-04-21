Доцент совершил преступление с особой жестокостью и сразу же после истечения половины наказания попытался освободиться, поэтому шансов на успех у него не было, рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН.

Историк Олег Соколов, убивший и расчленивший свою аспирантку в Санкт-Петербурге, обратился в суд с просьбой заменить остаток срока в колонии на принудительные работы. В 2020 году его приговорили к 12,5 годам тюремного заключения за жестокое убийство 24-летней Анастасии Ещенко. Ходатайство поступило во Фрунзенский районный суд 6 апреля. Трунов объяснил, почему Соколов имел на это право.