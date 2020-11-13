Путин заявил, что Россия проходит серьезные испытания коронавирусом
Россия проходит серьезные испытания в связи с пандемией. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».
По словам президента, сила России всегда заключалась в таланте ее народа и таких ценностях, как взаимовыручка, уважение к истории, в патриотизме.
«У нас действительно много смелых, честных, отзывчивых и деятельных людей, на которых и держится Россия», - цитирует РИА Новости Путина.
Эксперты ранее спрогнозировали, когда страны начнут отменять введенные из-за COVID-19 ограничения, сообщает РИА ФАН. Они полагают, что произойдет это в середине 2021 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru