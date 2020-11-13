Путин заявил, что Россия проходит серьезные испытания коронавирусом

Россия проходит серьезные испытания в связи с пандемией. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».

По словам президента, сила России всегда заключалась в таланте ее народа и таких ценностях, как взаимовыручка, уважение к истории, в патриотизме.