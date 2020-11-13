Лукашенко назвал коронавирус «ширмой, за которой делят мир»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коронавирус ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир, сообщает агентство БелТА.
Ранее глава государства заявил, что врачи, которые откликнутся на призыв Польши и поедут туда помогать бороться с коронавирусом, назад не вернутся. По словам Лукашенко, Белоруссии самой нужны врачи, а лишних нет.
«Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.
В конце августа он говорил, что Белоруссия первой получит вакцину от коронавирусной инфекции. Он признался, что это ему пообещал российский лидер Владимир Путин.
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