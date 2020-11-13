Лукашенко назвал коронавирус «ширмой, за которой делят мир»

Ранее глава государства заявил, что врачи, которые откликнутся на призыв Польши и поедут туда помогать бороться с коронавирусом, назад не вернутся. По словам Лукашенко, Белоруссии самой нужны врачи, а лишних нет.

«Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

В конце августа он говорил, что Белоруссия первой получит вакцину от коронавирусной инфекции. Он признался, что это ему пообещал российский лидер Владимир Путин.

