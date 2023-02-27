СМИ: Попытки изолировать Россию обернутся для Запада затяжным кризисом

Новые попытки изоляции и антироссийских санкций стран Запада омрачают перспективу диалога и приводят к раскручиванию кризисной ситуации. Такое мнение выразили авторы китайского портала Global Times.

Отмечается, что упорство Вашингтона и стран Европейского союза (ЕС) в вопросах санкций выглядит как попытка затянуть боевые действия на Украине. Обозреватели указали, что подобные действия Запада приведут только к еще большему количеству жертв.

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Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель 25 февраля сообщил, что Евросоюз принял десятый пакет антироссийских санкций, в который вошло 121 физическое и юридическое лицо, включены ограничения на импорт и экспорт из РФ.

Как отмечал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН, Евросоюз при введении санкций против Москвы не оценил реальное экономическое влияние России, которая присутствует в 48% всех мировых торговых цепочек.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЗападСанкции
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