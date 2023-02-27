СМИ: Попытки изолировать Россию обернутся для Запада затяжным кризисом

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель 25 февраля сообщил, что Евросоюз принял десятый пакет антироссийских санкций, в который вошло 121 физическое и юридическое лицо, включены ограничения на импорт и экспорт из РФ.

Как отмечал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН, Евросоюз при введении санкций против Москвы не оценил реальное экономическое влияние России, которая присутствует в 48% всех мировых торговых цепочек.

