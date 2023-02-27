Лавров: Москва сорвала планы Запада по расчленению и изоляции России

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, в мире наступила эпоха «кардинальных необратимых перемен».

«Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр подчеркнул, что Москва развивает тесные и результативные связи с другими государствами. В частности, в последние несколько лет возросло количество стран, желающих стать участниками БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Лавров подчеркнул, что эти государства играют заметную роль в своих регионах.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что благодаря усилиям российских дипломатов были сорваны планы западных стран по изоляции России, напоминает РЕН ТВ. Об этом российский лидер упомянул в поздравлении с Днем дипломатического работника, отмечает RT.

