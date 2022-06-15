США потратили на атомное оружие в 2021 году в пять раз больше России
Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) выяснила, что в 2021 году в мире на программы, связанные с поддержанием ядерных арсеналов, было направлено 82,4 млрд долларов.
В докладе организации отмечается, что больше всего на эти цели потратили США - 44,2 млрд долларов, что почти в четыре раза превышает аналогичные расходы Китая (11,7 млрд долларов), и в пять раз - расходы России (8,6 млрд долларов).
Также в список ICAN попали Великобритания (6,8 млрд долларов), Франция (5,9 млрд долларов), Индия (2,3 млрд долларов), Израиль (1,2 млрд долларов), Пакистан (1,1 млрд долларов) и КНДР (642 млн долларов).
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страны НАТО в случае начала ядерной войны будут уничтожены Россией за полчаса, поэтому призвал не допускать подобного сценария, сообщает RT.
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