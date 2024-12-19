Путин: Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность

«У нас нет предварительных условий, мы готовы вести диалог на базе того, о чем договорились в Стамбуле 2022 года. И с учетом того, что добились на земле. Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность», - заявил российский лидер в ходе прямой линии.

Подписывать документы о мире Россия будет только с легитимным руководителем Украины, подчеркнул президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что именно Украина отказалась от переговоров с Москвой и законодательно запретила себе вести диалог с российским руководством, отмечает RT.

