Путин: Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность
19 декабря 202414:44
Россия готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле, заявил президент России Владимир Путин.
«У нас нет предварительных условий, мы готовы вести диалог на базе того, о чем договорились в Стамбуле 2022 года. И с учетом того, что добились на земле. Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность», - заявил российский лидер в ходе прямой линии.
Подписывать документы о мире Россия будет только с легитимным руководителем Украины, подчеркнул президент.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что именно Украина отказалась от переговоров с Москвой и законодательно запретила себе вести диалог с российским руководством, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru