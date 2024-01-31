Посредничество при возвращении пленных с Украины оказали ОАЭ
Минобороны России сообщило, что при обмене пленными с Украиной по формуле «195 на 195» посредничество гуманитарного характера при возвращении российских военных оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее сегодня военное ведомство сообщило, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле 195 на 195. Отмечалось, что самолётами военно-транспортной авиации ВКС России российских военных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.
По данным украинской стороны, помимо 195 военных, в страну были возвращены еще 12 гражданских лиц — всего 207 человек.
Ранее российские и украинские военные произвели обмен телами погибших. Украинская сторона вернула России 55 тел российских военных, на Украину возвращены тела 77 солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru