Посредничество при возвращении пленных с Украины оказали ОАЭ

Минобороны России сообщило, что при обмене пленными с Украиной по формуле «195 на 195» посредничество гуманитарного характера при возвращении российских военных оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее сегодня военное ведомство сообщило, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле 195 на 195. Отмечалось, что самолётами военно-транспортной авиации ВКС России российских военных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.