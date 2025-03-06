Путин заявил, что Россия не будет никому уступать в ходе спецоперации
Россия не намерена никому уступать в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи главы государства с сотрудницами и подопечными московского филиала фонда «Защитники Отечества» одна из участниц мероприятия отметила, что России следует дойти до конца и никому не уступать.
«Мы не собираемся этого делать», - ответил ей президент, добавив, что стране необходим мир, который «обеспечит ей спокойствие на длительную историческую перспективу».
Ранее Путин заявил, что в зону боевых действий не отправляют юношей, проходящих срочную службу, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru