Путин заявил, что Россия не будет никому уступать в ходе спецоперации

В ходе встречи главы государства с сотрудницами и подопечными московского филиала фонда «Защитники Отечества» одна из участниц мероприятия отметила, что России следует дойти до конца и никому не уступать.

«Мы не собираемся этого делать», - ответил ей президент, добавив, что стране необходим мир, который «обеспечит ей спокойствие на длительную историческую перспективу».

Ранее Путин заявил, что в зону боевых действий не отправляют юношей, проходящих срочную службу, сообщает RT.

