Путин поздравил с 8 марта россиянок и поблагодарил участниц спецоперации
Российский лидер Владимир Путин во время встречи с подопечными и сотрудниками фонда «Защитники Отечества» поздравил с наступающим Международным женским днем россиянок и поблагодарил участниц спецоперации России на Украине. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».
Президент назвал наступающий праздник радостным и добрым днем. «Среди нас сегодня на нашей встрече есть и те, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор», — подчеркнул глава государства.
Ранее Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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