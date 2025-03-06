Путин поздравил с 8 марта россиянок и поблагодарил участниц спецоперации

Президент назвал наступающий праздник радостным и добрым днем. «Среди нас сегодня на нашей встрече есть и те, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

