Путин заявил, что Россия может «отрезать Украину от моря»

По его словам, в ответ Москва расширит номенклатуру ударов по портовым сооружениям и по судам, заходящим в украинские порты.

«Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря», - заключил президент РФ.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Украина признала свою причастность к атакам на танкеры в акватории Чёрного моря, напоминает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».