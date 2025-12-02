Путин заявил, что Россия может «отрезать Украину от моря»
Атаки на танкеры в Чёрном море являются пиратством. Как пишет RT, об этом во время пресс-подхода после выступления на форуме ВТБ «Россия зовёт» заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, в ответ Москва расширит номенклатуру ударов по портовым сооружениям и по судам, заходящим в украинские порты.
«Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря», - заключил президент РФ.
Ранее газета The Guardian сообщила, что Украина признала свою причастность к атакам на танкеры в акватории Чёрного моря, напоминает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
