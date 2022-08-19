Путин заявил, что Россия и Казахстан готовят совместные учения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что октябре Россия и Казахстан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

Россия и Алжир впервые проведут совместные антитеррористические учения

На встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он отметил, что российские и казахстанские ведомства ведут активную совместную работу.

«Активно работают наши министерства и ведомства, межправкомиссия работает активно. Министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее», - подчеркнул российский лидер.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне считают рутинными предстоящие учения «Восток-2022», которые пройдут в России с участием Китая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОДКБВоенные УченияКазахстанРоссияВладимир Путин
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