Путин заявил, что Россия и Казахстан готовят совместные учения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что октябре Россия и Казахстан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он отметил, что российские и казахстанские ведомства ведут активную совместную работу.
«Активно работают наши министерства и ведомства, межправкомиссия работает активно. Министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее», - подчеркнул российский лидер.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне считают рутинными предстоящие учения «Восток-2022», которые пройдут в России с участием Китая.
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