В Госдепе считают рутинными учения «Восток-2022» в России с участием КНР
Власти США считают рутинными предстоящие учения «Восток-2022», которые пройдут в России с участием Китая, сообщает «РЕН ТВ».
Как заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс, Вашингтон признает суверенное право государств на их проведение. По словам дипломата, в совместных учениях, помимо РФ и КНР, участвует ряд стран.
Напомним, народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправит часть войск в Россию для участия в учениях «Восток-2022». Уточняется, что участие китайских военных в учениях «никоим образом не связано с текущей международной и региональной ситуациями».
Маневры будут проходить с 30 августа по 5 сентября. Они охватят 13 полигонов Восточного военного округа.
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