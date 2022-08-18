В Госдепе считают рутинными учения «Восток-2022» в России с участием КНР

Как заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс, Вашингтон признает суверенное право государств на их проведение. По словам дипломата, в совместных учениях, помимо РФ и КНР, участвует ряд стран.

Напомним, народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправит часть войск в Россию для участия в учениях «Восток-2022». Уточняется, что участие китайских военных в учениях «никоим образом не связано с текущей международной и региональной ситуациями».

Маневры будут проходить с 30 августа по 5 сентября. Они охватят 13 полигонов Восточного военного округа.

