Россия и Алжир впервые проведут совместные антитеррористические учения

В алжирской провинции Бешар уже состоялась вторая, итоговая конференция по подготовке к совместному российско-алжирскому учению.

Маневры пройдут на полигоне Хамагир, их темой станут тактические действия по поиску и уничтожению террористов в пустыне. ЮВО отмечает, что в учении будут принимать участие около 80 дислоцированных на Северном Кавказе военнослужащих мотострелковых соединений и 80 алжирских военнослужащих.

Между тем в Алжире анонсировали встречу руководства и бизнес-сообщества с предпринимателями из России. По словам чрезвычайного и полномочного посла АНДР в РФ Смаила Бенамара, мероприятие состоится в октябре, пишет РИА ФАН.

