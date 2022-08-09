Россия и Алжир впервые проведут совместные антитеррористические учения

Совместное антитеррористическое учение России и Алжира «Щит пустыни-2022» впервые пройдет в республике в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

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В алжирской провинции Бешар уже состоялась вторая, итоговая конференция по подготовке к совместному российско-алжирскому учению.

Маневры пройдут на полигоне Хамагир, их темой станут тактические действия по поиску и уничтожению террористов в пустыне. ЮВО отмечает, что в учении будут принимать участие около 80 дислоцированных на Северном Кавказе военнослужащих мотострелковых соединений и 80 алжирских военнослужащих.

Между тем в Алжире анонсировали встречу руководства и бизнес-сообщества с предпринимателями из России. По словам чрезвычайного и полномочного посла АНДР в РФ Смаила Бенамара, мероприятие состоится в октябре, пишет РИА ФАН.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:УченияРоссияАлжир
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