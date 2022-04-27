Путин: спецоперация обеспечит безопасность Донбасса, Крыма и всей России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все задачи специальной военной операции России на Украине будут безусловно выполнены, сообщает ТАСС.

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Выступая на встрече с членами Совета законодателей он подчеркнул, что её цель - гарантировать мир и безопасность жителям Донбасса, а также республики Крым и всей России.

«Чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что в случае вмешательства со стороны в ситуацию на Украине российский ответ будет молниеносным, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассКрымРоссияУкраинаВладимир Путин
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