Путин: спецоперация обеспечит безопасность Донбасса, Крыма и всей России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что все задачи специальной военной операции России на Украине будут безусловно выполнены, сообщает ТАСС.
Выступая на встрече с членами Совета законодателей он подчеркнул, что её цель - гарантировать мир и безопасность жителям Донбасса, а также республики Крым и всей России.
«Чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что в случае вмешательства со стороны в ситуацию на Украине российский ответ будет молниеносным, сообщает «Свободная пресса».
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