В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина

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Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на выборах

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут в Москве 21 марта, однако встретятся лидеры накануне, тет-а-тет, за неформальным обедом, сообщает RT .

Неформальная встреча лидеров началась в представительском кабинете в первом корпусе Кремля.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Кремле, сообщает ТАСС.

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