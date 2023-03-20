В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Кремле, сообщает ТАСС.

Си Цзиньпин начал государственный визит в Россию

Неформальная встреча лидеров началась в представительском кабинете в первом корпусе Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут в Москве 21 марта, однако встретятся лидеры накануне, тет-а-тет, за неформальным обедом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыКремльВладимир ПутинСи Цзиньпин

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