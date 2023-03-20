В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина
20 марта 202317:04
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Кремле, сообщает ТАСС.
Неформальная встреча лидеров началась в представительском кабинете в первом корпусе Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут в Москве 21 марта, однако встретятся лидеры накануне, тет-а-тет, за неформальным обедом, сообщает RT.
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20 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru