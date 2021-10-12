ООН: Пандемия ввергла в нищету более 100 млн человек

По словам Гутерреша, более 4 млрд человек почти не имеют социальной поддержки. Он также напомнил о неравенстве распределения вакцин в мире.

Генсек призвал к объединению стран для восстановления мировой экономики. В частности, он призвал увеличить объем инвестиций для помощи нуждающимся странам.



