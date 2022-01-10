В Госдуме прокомментировали слова Блинкина о «стремлении России восстановить СССР»

Объединение России с другими странами и усиление влияния на страны СНГ пугают Вашингтон, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на РИА Новости.

Блинкен опасается, что Россия намерена восстановить Советский Союз

Как сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, США боятся интеграции между странами.

«Эта интеграция абсолютно адекватная, объективная и реалистичная с точки зрения практичной жизни - и культурной, и политической, и оборонительной», — заявил депутат.

По его словам, именно усиление влияния Москвы на страны СНГ тревожит Вашингтон, ведь для США это означает, что «все будет гораздо сильнее и сложнее».

Россия хочет восстановить геополитическое влияние, которое было у нее при Советском Союзе, полагает госсекретарь США Энтони Блинкен. Политик добавил, что это «неприемлемо».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогиГосдума
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