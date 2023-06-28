Путин заявил, что не сомневался в поддержке власти народом Дагестана в связи с мятежом 24 июня

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневался в реакции жителей Дагестана и всей России по поддержке власти в связи с мятежом ЧВК «Вагнер» 24 июня.

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Глава государства провел рабочую встречу с главой республики Сергеем Меликовым, на которой заявил об отсутствии сомнений в реакции народа России на действия властей.

В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы. Как позже заявлял глава ЧВК Евгений Пригожин, подразделения остановились в 200 км от столицы.

Ближе к вечеру стало известно о телефонном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой «Вагнеров», после чего Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеВладимир ПутинЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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